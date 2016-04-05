أستاذ جراحة: شفط الدهون عملية تجميل وليست تخسيس

أكد الدكتور عمرو مبروك - أستاذ جراحة التجميل بطب عين شمس - أن عملية شفط الدهون ليست عملية تخسيس، ولكنها عملية تجميل الغرض منها تقليل الحجم وليس الوزن.

وقال مبروك إنه بعد عملية شفط الدهون يكون هناك تغيير فى شكل المريض وتقل مقاسات ملابسه، ولكن هذا ليس الحل السحرى الدائم فى كل المرضى لأن بعض المرضى يعانون من ترهل فى أماكن تراكم الدهون كالبطن، خاصة السيدات اللاتى تعرضن للحمل والولادة المتكررة، وأيضا فى الرجال الذين يعانون من التثدى، مما يؤدى إلى الترهل الشديد.

وأشار مبروك إلى أن شفط الدهون يجب أن يكون متبوعا بشد واستئصال الجلد الزائد، وبهذا يكون العلاج ناجحا وسريعا لمشكلة تراكم الدهون وترهل الجلد فى آن واحد، موضحا أن المريض يحتاج البقاء فى المنزل لمدة 10 أيام حتى تتم إزالة "الدرنقة" وهو الخرطوم الموصل بعلبة معقمة يخرج فيها السوائل الزائدة عن الحاجة بعد التدخل الجراحى.

وأشار إلى أن الأبحاث الحديثة أكدت أنه يمكن إجراء شفط آمن لمنطقة البطن عدا المنطقة التى تقع فى وسط جدار البطن عند الصرة، مؤكدا أن هذه المنطقة هى المنطقة التى يتم فيها شد جدار البطن وإصلاح ورتق العضلات.

- لو بتعمل رجيم احترس.. 12 خطأ يؤدى للفشل فى إنقاص الوزن

>

- لحواء.. 8 نصائح علشان تحققى حلم الصحة والرشاقة أهمها نامى كويس واطلعى السلالم

>