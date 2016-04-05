ضبط طن و400 كيلو ألبان مجهولة المصدر داخل سيارة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية من الألبان مجهولة المصدر داخل سيارة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط "محمد.م"،36 سنة سائق سيارة بدون لوحات من مغاغة، لحيازته ألبان داخل براميل غير مصحوبة بأى بيانات ومجهولة المصدر.

حيث تم ضبط طن و400 كيلو لبن مجهول المصدر وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9148 لسنة 2016 جنح مركز مغاغة.

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