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قوات الأمن تتعقب "خلايا مسلحة" داخل مدينة العريش

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قوات الأمن تتعقب "خلايا مسلحة" داخل مدينة العريش قوات الأمن تتعقب "خلايا مسلحة" داخل مدينة العريش
أفاد مصدر أمنى بشمال سيناء ان قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، تنفذ أكبر عملية أمنية من نوعها داخل مدينة العريش لتعقب خلايا مسلحة تتخذ من أحياء شعبية فى مدينة العريش أماكن ايواء لها ومخابئ ، وأوضح المصدر، أن هذه الخلايا بينها مطلوبين بتهمة زرع عبوات ناسفة .

وأشار المصدر، إلى أن العملية انطلقت صباح الاثنين، ولاتزال متواصلة، وشملت تطويق مناطق شعبية وفحص قاطنيها من السكان المقيمين فيها والوافدين عليها، اضافة الى فحص السيارت والدراجات البخارية، ومراجعة اوراق سيارت الإجرة.

وأوضح المصدر، أنه تم خلال العمليات ضبط عدد من العناصر المطلوبة، وتوقيف مشتبها بهم جارٍ فحصهم .

من جانبهم، قال أهالى بأحياء جنوب العريش ومحيط مناطق مقابر العريش والطريق الدائرى الجنوبى، إن قوات الأمن تنتشر بمناطقهم وأقامت أكمنة ثابتة ومتحركة .

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