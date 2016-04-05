قيادى إخوانى: 8 مكاتب إدارية تؤيد "محمود عزت" و"14 يرفضون"

قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، إن لجنة الإدارة العليا المؤقتة للإخوان لديها 14 مكتبا إداريا يؤيدونها، بينما جبهة محمود عزت لديها 8 مكاتب ادارية فقط، وباقى المحافظات لم تحسم أمرها بعد وتتخذ موقف المراقب.

وأضاف دويدار، فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"الشهرين القادمين سيكون دور المكاتب الإدارية للإخوان حاسم فى استكمال هياكل الجماعة فى تلك الـ 8 محافظات، موضحا أن المكاتب والمناطق التي وقفت للدكتور عزت لترفض تجاوزاته اللائحية هي صف وقيادات محلية واعية تدرك ما تريد.

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