أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قيادى إخوانى: 8 مكاتب إدارية تؤيد "محمود عزت" و"14 يرفضون"

Google+ Print
قيادى إخوانى: 8 مكاتب إدارية تؤيد "محمود عزت" و"14 يرفضون" قيادى إخوانى: 8 مكاتب إدارية تؤيد "محمود عزت" و"14 يرفضون"
قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، إن لجنة الإدارة العليا المؤقتة للإخوان لديها 14 مكتبا إداريا يؤيدونها، بينما جبهة محمود عزت لديها 8 مكاتب ادارية فقط، وباقى المحافظات لم تحسم أمرها بعد وتتخذ موقف المراقب.

وأضاف دويدار، فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"الشهرين القادمين سيكون دور المكاتب الإدارية للإخوان حاسم فى استكمال هياكل الجماعة فى تلك الـ 8 محافظات، موضحا أن المكاتب والمناطق التي وقفت للدكتور عزت لترفض تجاوزاته اللائحية هي صف وقيادات محلية واعية تدرك ما تريد.


>- القائم بأعمال المرشد يحرض طلاب الجماعة على التصعيد مع نهاية العام الدراسى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365