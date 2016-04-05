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ألمانيا تخصص عربات للسيدات بالمترو والقطارات لمكافحة التحرش الجنسى

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ألمانيا تخصص عربات للسيدات بالمترو والقطارات لمكافحة التحرش الجنسى ألمانيا تخصص عربات للسيدات بالمترو والقطارات لمكافحة التحرش الجنسى

أخبار المانيا

قالت مجلة " لو بوان" الفرنسية، إن فى ألمانيا تحاول مكافحة التحرش الجنسى والتعدى الجسدى على السيدات والفتيات فى القطارات ومحطات المترو، حيث قررت تخصيص سيارات خاصة للنساء فى نهاية القطارات بالقرب من طاقم العمل والمسئولين، ووفقاً لمجلة "لو بوان" الفرنسية، فإن تلك الخطوة نادرة فى ألمانيا للحد من التحرش.

وأفادت شركة السكك الحديدية، بأن اتخاذ هذا الإجراء شمل الخطوط الرابطة بين مدينتى شيمنتس ولايبسيج "شرق البلاد"، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيكون متاحا للنساء اللائى يسافرن بمفردهن، وكذلك للأمهات اللائى يسافرن مع أطفالهن.

ووفقاً للمجلة الفرنسية ذاتها، ستخصص الشركة عربتين للنساء فى كل قطار لإعطاء الإحساس بالأمان لديهن وتجنيبهن أى حوادث تحرش محتملة، ومن المسموح ركوب الاطفال حتى سن الثانية عشر.

من ناحية أخرى، هاجمت العديد من الجمعيات تلك الفكرة وأكدت أن مكافحة التحرش الجنسى تكون من خلال الوقاية، ويكون تطبيق الإجراء على المعتدين وليس الضحايا.

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