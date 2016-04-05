أخبار الأردن الإثنين.. الأردن يستقبل 203 لاجئين سوريين خلال 24 ساعة

أخبار الأردن اليوم

أخبار الأردن اليوم

موضوعات متعلقة..

تناولت أخبار الأردن أمس الإثنين تأكيد الأردن على العلاقات الأردنية العراقية الممتازة، كما جاء فى أخبار الأردن اليوم استقبال الأردن 203 لاجئ سورى خلال 24 ساعة.>أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور الاثنين، أن العلاقات الأردنية العراقية "ممتازة" ولا تشوبها أية شائبة.. قائلا "إن علاقتنا مع العراق قوية جدا عبر التاريخ الحديث للبلدين وامتازت دوما بأنها مع الدولة العراقية بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم".>وأفادت مديرية التوجيه المعنوي التابعة للقوات المسلحة الأردنية، فى بيان لها الاثنين، بأن قوات حرس الحدود استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 203 لاجئين سوريين من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين.>وبحسب البيان ، فقد قامت قوات حرس الحدود الأردنية بنقل هؤلاء اللاجئين إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى منهم.

رئيس وزراء الأردن: علاقتنا مع العراق قوية وممتازة ولا تشوبها أية شائبة

http://www.youm7.com/story/2016/4/4/رئيس-وزراء-الأردن--علاقتنا-مع-العراق-قوية-وممتازة-ولا-تشوبها/2659986#

>http://www.youm7.com/story/2016/4/4/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7/2659986#.VwJc2uJ96M8