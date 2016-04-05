السفارة السودانية: إطلاق سراح الطلاب المصريين يأتى تقديرا لشراكتنا الخاصة

قررت حكومة جمهورية السودان إطلاق سراح الطلاب المصريين البالغ عددهم عشرين طالبا ممن جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، والذين كانوا قد تورطوا فى عمليات غش فى امتحانات الشهادة السودانية، وذلك تقديرا للعلاقات وشراكتنا الخاصة والأخوية التى تربط الحكومتين والشعبين.

وأكدت سفارة السودان بالقاهرة أنه تقرر الاكتفاء بالعقوبة التربوية القاضية بحرمانهم من الامتحانات لهذا العام.

كما سيتم عقد مؤتمر صحفى غدا الثلاثاء الموافق الخامس من إبريل 2016 فى تمام الساعة (12) ظهرا بوزارة التربية والتعليم السودانية بهذا الخصوص.

"الخارجية": انتهاء أزمة الطلاب المصريين المحتجزين فى السودان خلال ساعات