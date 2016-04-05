لاعب الإسماعيلي لـ في الجول: إيقاف عمر جابر وشيكابالا ومحمد إبراهيم منحنا الفوز

أكد بهاء مجدي لاعب الإسماعيلي أن تنفيذ تعليمات خالد القماش المدير الفني وتألق لاعبي الدفاع كانت خلف تحقيق فريقه الفوز على الزمالك.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

وتحدث بهاء مجدي لـFilGoal.com قائلا:"خط دفاع الفريق كان مميزا ونجحنا في تنفيذ تعليمات المدير الفني".

وبسؤاله عن ماهية التعليمات أجاب"كان هدفنا هو إيقاف عمر جابر وشيكابالا ومحمد إبراهيم".

وأضاف"هذا الثلاثي يشكل خطورة كبيرة علينا ونجحنا في إيقافهم بشكل كبير".

وأتم"الفوز يعطينا دفعة معنوية كبرى لمواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة والتقدم أكثر في جدول الترتيب".