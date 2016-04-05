إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: سأسال ماكليش عن سبب استبعادي أمام الإسماعيلي

"أريد معرفة السبب".. هكذا بدأ إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك حديثه عن استبعاده من مواجهة الإسماعيلي.

الإسماعيلي فاز على الزمالك بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ23 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

إبراهيم عبد الخالق تواجد في القائمة المبدئية لمباراة الزمالك والإسماعيلي قبل أن يتم استبعاده من المباراة.

وقال إبراهيم عبد الخالق لـFilGoal.com: "أريد معرفة أسباب استبعادي من المباراة".

وأضاف "سأجلس مع أليكس ماكليش يوم الثلاثاء لمعرفة السبب".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت مصابا قبل لقاء دوالا الكاميروني ثم عدت من جديد قبل مواجهة الضبعة".

وتابع "وقتها شاركت في التدريبات ولكن ماكليش تحدث معي وأخبرني بأبعادي عن لقاء الكأس بسبب أنني (لسا راجع) وقال لي أنت لاعب جيد جدا".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "بعدها شاركت بشكل رائع في التدريبات وتواجدت في القائمة الأولوية ثم خرجت. وسأجلس مع ماكليش لمعرفة سبب ذلك".

وشارك إبراهيم عبد الخالق في 11 مباراة مع الزمالك هذا الموسم. ولم تأتي أيا من تلك المشاركات تحت قيادة ماكليش وذلك بسبب إصابته قبل لقاء دوري أبطال إفريقيا.