السيطرة على حريق بمول لبيع فساتين الزفاف فى عمارات الأوقاف بمدينة كفر الشيخ

تمكن رجال الحماية المدنية بكفر الشيخ من إخماد حريق هائل، شب بأحد أكبر مولات لبيع واستئجار فساتين الزفاف والسهرة بعمارات الأوقاف، فى مدينة كفر الشيخ، قبل امتداده للمحال والمجاورة كوافيرت وفساتين.

وكانت شرطة النجدة بكفر الشيخ، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل بمحل خاصة ببيع فساتين الزفاف والسهرة، فانتقلت سيارات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف، وتمكنت من إطفائها، بعد أن فشلت جهود المواطنين وأصحاب المحال المجاورة من إخماد الحريق، الذى التهم أجهزة التكييف واللوحة الرئيسية للمحال، وكاد يصل للدور الثانى، فى البرج وتسبب فى حالة ذعر للعرائس والمترددين على المحال المجاورة من محال تصفيف الشعر.

وتبين أن من المعاينة أن سبب الحريق الأولى حدوث ماس كهربائى بلوحة الإعلانات للمول الذى يضم "محال لبيع الفساتين الزفاف والسهرة ومحال تصفيف الشعر وبيع البدل الرجالى".

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