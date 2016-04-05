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استخراج الجثة الـ12 من ضحايا الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

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استخراج الجثة الـ12 من ضحايا الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ استخراج الجثة الـ12 من ضحايا الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ
استخرج رجال الإنقاذ الجثة الـ12 من ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية بسواحل مركز البرلس بكفرالشيخ، بعد العثور عليها تطفو فوق سطح مياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل قرية مسطرو، وتبين أن هذه الجثة، لشاب صومالى، ومجهول الهوية.

وأمرت نيابة البرلس نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، لمعرفة أسباب الوفاة.

وكانت قوات حرس الحدود قد ألقت القبض على 105 فى محاولة إحباط هجرة غير شرعية، كما ألقت قوات أمن كفر الشيخ على 23 آخرين كانوا فروا أثناء إحباط محاولة الهجرة غرق 12 شخصا بسبب غرق المركب التى كانوا يستقلونها يوم الخميس الماضى، من بينهم 3 أشخاص من محافظة الغربية.

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