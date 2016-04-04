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خالد صلاح:"وثائق بنما" مؤشر لجهات التحقيق المصرية حيال الأموال المهربة

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خالد صلاح:"وثائق بنما" مؤشر لجهات التحقيق المصرية حيال الأموال المهربة خالد صلاح:"وثائق بنما" مؤشر لجهات التحقيق المصرية حيال الأموال المهربة
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن الأمر المتعلق بـ"تسريبات بنما" يستحق التحقيق لأن هناك شركات عالمية كبيرة جدًا لها صلة بهذه بالقضية المتعلقة بعملية "إخفاء الثروات".

وأشاد رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"،، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار، بالفيلم الوثائقى الذى أذاعته قناة النهار اليوم، لافتًا إلى أنه ربما تعطى الأوراق التى ضُبطت فى بنما مؤشرا لجهات التحقيق المصرية حيال الأموال المهربة التى لا نعلم شيئًا عنها.

وأضاف الكاتب الصحفى، أن الشركات أُسست فى بنما باعتبار أنها "منطقة لن يدفع فيها أحد ضرائب بل ويستمتعون فيها بمميزات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه القضية المتعلقة برؤساء وزعماء دول تحولت إلى فضيحة كبيرة ستكون قيد التحقيقات التى ستكشف عن معلومات كثيرة.


>- لماذا يلجأ المهربون إلى بنما؟.. إجراءات ميسرة لإنشاء حسابات بنكية وهمية للتهرب من الضرائب.. والسلطات لا تتحقق من هوية مالكى الشركات.. 11.5 مليون ملف يكشف تورط قادة العالم فى عمليات "إخفاء ثروات"
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- الاتحاد الأوربى يجدد تجميد أموال مبارك و18 مسئولا فى نظامه حتى 22 مارس2017.. ولجنة استراداد الأموال تجتمع قريبا لفحص وثائق "بنما" الكاشفة لممتلكات "علاء".. والكسب يتفاوض فى35 طلب تصالح مع رجال أعمال
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