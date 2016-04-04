إحالة أوراق قاتل صيدلانية كفر الشيخ ومصيب ابن عمها وخادمتها للمفتى

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الاثنين، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق "أحمد. م" 22 سنة نجل جزار، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى الحكم على المتهم بالإعدام؛ وذلك بتهمة قتل دكتورة صيدلانية فى ديسمبر الماضى، أثناء محاولة سرقة منزل عمها الذى يقطن فى نفس العقار.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 من شهر ديسمبر من العام الماضى، عندما تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بتلقيه إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوفاة "نورهان ص.أ.ب 27 سنة دكتورة صيدلانية، ابنة رجل أعمال شهير بمدينة كفر الشيخ متأثرة بإصابتها بطعنات فى صدرها.

وأكدت تحريات المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ بإشراف العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الجريمة شابا يدعى أحمد. م 22 سنة نجل جزار" سبق له التردد على المنزل لتوصيل الطلبات واللحوم التى يقوم عم المجنى عليها بتكليفه بتوصيلها.

وتبين من التحريات، أن المتهم صعد للطابق الرابع بالبرج السكنى، الذى تقطن فيه المجنى عليها، وعندما فتحت ابنة عم المجنى عليها الباب، أشهر سلاحًا أبيض فى وجهها، بغرض سرقة محتويات المنزل لمعرفته وجود مبالغ مالية به.

وأطلقت الفتاة المجنى عليها الصراخ مستغيثة بسكان البرج، فحضرت خادمة المنزل، فاعتدى عليهما بالسلاح الأبيض وأصابهما، وعندما حضرت المجنى عليها "القتيلة"، لإنقاذ ابنة عمها، فقام بطعنها عدة طعنات بالبطن والصدر.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه ارتكب جريمة القتل بهدف السرقة لمروره بضائقة مالية وأنه كان ينتوى سرقة عدد من زبائنه الذى يقوم بتوصيل اللحوم إلى منازلهم لسد ديونه.

- قاتل صيدلانية كفر الشيخ: أردت الحصول على أموال لسداد ديون أبى و"مكنتش عايز أقتلها".. قلت لها محتاج فلوس فصرخت فى وجهى بعد رؤية السكين فطعنتها.. ويؤكد: نادم على ارتكاب الجريمة وأستحق العقاب