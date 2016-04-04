وفاة ضابط صدمته سيارة اخترقت كمين بطريق العروبة

أعلن مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه مساء اليوم الإثنين، توفي النقيب زياد محمد حمدي محمد جاد – الضابط بقسم شرطة مدينة نصر أول- متأثرًا بإصابته.

كان الضابط ضمن قوة الإرتكاز الأمني المعين لملاحظة الحالة بطريق العروبة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحال قيام قوة الكمين بآداء مهام عملها فوجئوا بإجتياز السيارة رقم ” أ م ج/ 1349 ” قيادة المدعو “أمجد.م .ص” للحاجز الحديدى للإرتكاز وإعتلاء الجزيرة الوسطى والاصطدام بقوة الإرتكاز.

أسفر ذلك عن إصابة كلاً من النقيب زياد محمد حمدى محمد جاد ، بإصابات متفرقة بالجسم ، النقيب كريم الغرباوي الضابط بمباحث فرقة الشرق، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج. تم ضبط قائد السيارة المشار إليها وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.