أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وفاة ضابط صدمته سيارة اخترقت كمين بطريق العروبة

Google+ Print
وفاة ضابط صدمته سيارة اخترقت كمين بطريق العروبة وفاة ضابط صدمته سيارة اخترقت كمين بطريق العروبة

وفاة ضابط شرطة – أرشيفية

أعلن مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه مساء اليوم الإثنين، توفي النقيب زياد محمد حمدي محمد جاد – الضابط بقسم شرطة مدينة نصر أول- متأثرًا بإصابته.

كان الضابط ضمن قوة الإرتكاز الأمني المعين لملاحظة الحالة بطريق العروبة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحال قيام قوة الكمين بآداء مهام عملها فوجئوا بإجتياز السيارة رقم ” أ م ج/ 1349 ” قيادة المدعو “أمجد.م .ص” للحاجز الحديدى للإرتكاز وإعتلاء الجزيرة الوسطى والاصطدام بقوة الإرتكاز.

أسفر ذلك عن إصابة كلاً من النقيب زياد محمد حمدى محمد جاد ، بإصابات متفرقة بالجسم ، النقيب كريم الغرباوي الضابط بمباحث فرقة الشرق، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.  تم ضبط قائد السيارة المشار إليها وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا