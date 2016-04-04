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بالفيديو.. اللواء كامل الوزير: تشغيل "سحارة سرابيوم" أبريل القادم

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بالفيديو.. اللواء كامل الوزير: تشغيل "سحارة سرابيوم" أبريل القادم بالفيديو.. اللواء كامل الوزير: تشغيل "سحارة سرابيوم" أبريل القادم
أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أنه من المنتظر أن تفتتح المرحلة الثانية للمشروع فى أكتوبر المقبل، على أن يتم التشغيل الكامل للسحارة فى إبريل من العام المقبل، لتوفير المياه لاستصلاح 70 ألف فدان فى سيناء، والاستفادة منها فى زيادة المساحات المستصلحة فى سيناء إلى 100 ألف فدان كمرحلة ثانية من إجمالى مساحات المشروع البالغة 420 ألف فدان لحل أزمة مياه الرى بتلك المناطق.

وأضاف كامل الوزير أن أعمال تنفيذ السحارة بدأت فى شهر أكتوبر من عام 2014 تزامناً مع أعمال حفر المجرى الجديد بقناة السويس فى أغسطس 2014. ويوفر المشروع نحو 52 ألف متر مكعب فى الثانية من مياه الرى، جاء ذلك خلال مشاهدة التشغيل التجريبى لسحارة سرابيوم اليوم بالإسماعيلية بحضور وزير الرى ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية.


>محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة تسليم "الزمام الزراعى" للمنتفعين بمشروع قرية الأمل

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