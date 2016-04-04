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50 شابا وفتاة من مبادرة "انطلاق شباب" بسوهاج لتجميل كورنيش النيل

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50 شابا وفتاة من مبادرة "انطلاق شباب" بسوهاج لتجميل كورنيش النيل 50 شابا وفتاة من مبادرة "انطلاق شباب" بسوهاج لتجميل كورنيش النيل
جملت مبادرة "انطلاق شباب" بسوهاج بالتعاون حى شرق برئاسة أحمد البدرى رئيس الحى، كورنيش النيل بسوهاج، حيث نظفت الكورنيش ووضعا علم على أعمدة الإنارة، وذلك مساهمة فى حل مشاكل النظافة بالمحافظة.

ومن جانبه قال محمد علاء المصرى أحد شباب المبادرة: إن هذه المبادرة تقوم على مجموعة من الشباب عددهم 50 شبابا وفتاة بهدف المشاركة المجتمعية فى تجميل ونظافة وتطوير المحافظة لحث المواطنين علی المشاركة فى تنظيف الشوارع، مشيرا إلى أنه شارك فى هذه الحملة الوحدة المحلية لحی شرق سوهاج بدعم من رئيس الحی بالمعدات والأدوات، مؤكدا أن المبادرة تقوم خلال الفترة المقبلة بالعديد من أعمال التشجير والنظافة والتوعية من أجل ظهور المحافظة فى أجمل صورها.


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