مصرع 56 من "داعش" بقصف للطيران العراقى بالأنبار وصلاح الدين

لقى 56 إرهابيًا مصرعهم نتيجة قصف جوى للطيران العراقى، اليوم الاثنين، نتيجة استهداف مواقع تنظيم داعش فى محافظتى الأنبار وصلاح الدين.

وأسفرت غارات طيران الجيش عن تدمير مواقع وسيارتين مفخختين، وقتل 40 إرهابيًا فى منطقة الكرمة شرقى الفلوجة بواسطة، كما تم تدمير سيارة ثالثة تحمل أسلحة ومسلحين بواسطة طائرة بدون طيار من طراز "CH4".

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن الطيران قصف سيارة مزودة بسلاح رشاش أحادى وقتلت من كانوا فيها فى عامرية الفلوجة بالأنبار ضمن قطع "عمليات بغداد".

وفى قطاع "عمليات الجزيرة" بالجيش قتل 10 إرهابيين وتم دمرت سيارة مزودة برشاش أحادى، وقصف الطيران العراقى مقرًا يحوى مسلحين فى قضاء "هيت " غربى الأنبار، وأسفرت غارة جوية فى قطاع "عمليات صلاح الدين" شمال العراق عن مقتل 6 مسلحين من "داعش" فى منطقة "علاس".