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أستاذ جلدية: الليزر الجزيئى أحدث طفرة فى علاج الحروق وتشوهات الجلد

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أستاذ جلدية: الليزر الجزيئى أحدث طفرة فى علاج الحروق وتشوهات الجلد أستاذ جلدية: الليزر الجزيئى أحدث طفرة فى علاج الحروق وتشوهات الجلد
أكدت الدكتورة رحاب صبحى - أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بكلية طب قصر العينى - أن استخدام الليزر الجزيئى يعد أحدث طفرة فى علاج تشوهات الجلد، مثل آثار الحروق وحب الشباب وندبات ما بعد العمليات الجراحية.

وقالت الدكتورة رحاب، فى تصرح لـ"اليوم السابع": "إن الليزر الجزيئى يجعل الجلد يفرز مادة جديدة من الكولاجين تبدأ تتكون فى صورة منظمة وتحقق نتيجة تتراوح بين 80% و90%، ولا يستخدم فى علاج الجروح ولكن فى علاج آثار الحروق والبقع البنية الناتجة عن أشعة الشمس والتجاعيد وخطوط الوجه، ويقضى على العلامات السمراء والبقع البنية، ويشد الجلد بصورة بسيطة، ويساهم فى استعادة رونق الجلد لقدرته على إعادة بناء مادة الكولاجين وبقائها مدة أطول".

وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية إلى خضوع المريض لـ6 جلسات علاج استخدام الليزر الجزيئى، بواقع جلسة كل شهرين أو شهرين ونصف الشهر، موضحة أن تأثير مادة الكولاجين تظهر بعد مدة تتراوح بين 3 و6 شهور.

وتابعت الدكتورة رحاب: ما بين 80% و90% من السيدات يصبن بخطوط بيضاء فى الجسم نتيجة تعرضهن لانخفاض الوزن المتكرر وهذه الخطوط البيضاء، وكذلك آثار الحروق يمكن علاجها باستخدام الليزر الجزيئى الذى يعالج أيضا التشوهات الناتجة عن ملامسة أى مواد كيميائية.

وأوضحت الدكتورة رحاب أن حقن البلازما المستخدمة فى مشاكل الشعر تعمل على تنشيط فروة الرأس، ولكن لا تحقق نسب نجاح مرتفعة وبعض المرضى لا يستجيبون لها.


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