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صور.. المجلس القومي للمرأة ببني سويف يكرم 18 قيادة نسائية‎

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تكريم قيادات نسائية في بني سويف

أناب المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، المحاسبة هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد لحضور الاحتفالية السنوية.

وينظمها فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بمقر مركز أغصان الزيتون لذوي القدرات الخاصة، شرق النيل لتكريم عدد 18 من القيادات النسائية “تنفيذية، شعبية، طبقية” ممن سبق لهن التعاون مع المجلس خلال عام 2015/2016م.

يأتي ذلك في إطار احتفالات المجلس القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية ويوم اليتيم واليوم العالمي للتوحد.

المراسل : محمد شعبان

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

خلال الحفل

خلال الحفل

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

تكريم قيادات نسائية في بني سويف

 

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