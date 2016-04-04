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مرتضى منصور: ماكليش لن يرحل.. لكني سأتدخل في التشكيل

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مرتضى منصور: ماكليش لن يرحل.. لكني سأتدخل في التشكيل مرتضى منصور: ماكليش لن يرحل.. لكني سأتدخل في التشكيل

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن أليكس ماكليش المدير الفني للفريق الأبيض لن يرحل ومستمر في تعاقده.. ولكن!

وخسر الزمالك من الإسماعيلي تحت قيادة ماكليش لأول مرة 1-0 من الإسماعيلي ليتصدر الأهلي جدول المسابقة بفارق تسع نقاط كاملة.

وقال منصور للصحفيين عقب المباراة: "ماكليش لن يرحل.. لكني سأتدخل في التشكيل، عندما تدخلت حصلنا على الدوري والكأس".

وتابع "وعندما رفعت يدي ولم أتدخل.. اتسع الفارق لتسع نقاط مع الأهلي ومن حقي أن أعرف سر التغييرات المتأخرة".

وأجرى ماكليش أول تغييرات الزمالك بمرور ربع ساعة من الشوط الثاني.

وأكد مرتضى "فارق التسع نقاط ليس كبيرا.. وسنقاتل لآخر مباراة في الدوري".

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