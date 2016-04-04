حجز نجل رجل أعمال لاتهامه بقتل ضابط واقتحام كمين شرطة مدينة نصر بسيارته

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، بحجز نجل رجل أعمال صدم بسيارته ضابط شرطة وقتله بسيارته أثناء إيقافه بكمين للشرطة أعلى نفق العروبة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء سير المتهم بسيارته فى حالة سكر واقتحم كمين للشرطة أعلى نفق العروبة، وصدم بسيارته ملازم أول بقسم مدينة نصر لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم كان يقود السيارة وهو فى حالة سكر وفوجئ بالكمين ولم يستطع السيطرة على عجلة القيادة وصدم المجنى عليه الذى كان متواجدا بالكمين، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حجزه على ذمة التحريات.

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