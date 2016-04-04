السيد البدوي ينعي اللواء سامح سيف اليزل

نعى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد والكتلة البرلمانية للحزب، النائب اللواء سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب ورئيس تحالف “دعم مصر”، الذي وافته المنية مساء اليوم، جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الوفد.

وأضاف البيان أن الراحل شخصية وطنيه وسياسي عف اللسان عمل رغم مرضه حتى أيامه الأخيرة من أجل وطنه الذي أحبه وأخلص من أجله كما قدم خلال الفترة التي قضاها في مجلس النواب آداء برلمانيًا وطنيًا رفيعًا.

وقدم رئيس حزب الوفد والكتلة البرلمانية للحزب خالص العزاء لاسرة الراحل الكريم وللشعب المصري، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.