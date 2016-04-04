أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيد البدوي ينعي اللواء سامح سيف اليزل

Google+ Print
السيد البدوي ينعي اللواء سامح سيف اليزل السيد البدوي ينعي اللواء سامح سيف اليزل

اللواء سامح سيف اليزل – أرشيفية

 

نعى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد والكتلة البرلمانية للحزب، النائب اللواء سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب ورئيس تحالف “دعم ”، الذي وافته المنية مساء اليوم، جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الوفد.

وأضاف البيان أن الراحل شخصية وطنيه وسياسي عف اللسان عمل رغم مرضه حتى أيامه الأخيرة  من أجل وطنه الذي أحبه وأخلص من أجله كما قدم خلال الفترة التي قضاها في مجلس النواب آداء برلمانيًا وطنيًا رفيعًا.

وقدم رئيس حزب الوفد والكتلة البرلمانية للحزب خالص العزاء لاسرة الراحل الكريم وللشعب المصري، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"