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وزيرة الاقتصاد الفلسطينية تعلن الانضمام لمجموعة "أغادير"

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وزيرة الاقتصاد الفلسطينية تعلن الانضمام لمجموعة "أغادير" وزيرة الاقتصاد الفلسطينية تعلن الانضمام لمجموعة "أغادير"
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطنى الفلسطينى، عبير عودة، اليوم الاثنين، عن موافقة وزراء تجارة دول مجموعة أغادير وهى (، تونس، المغرب، الأردن)، خلال اجتماعهم الثالث الذى عقد فى العاصمة المصرية القاهرة على انضمام فلسطين لاتفاقية أغادير إلى جانب دولة لبنان.
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>وأعربت الوزيرة الفلسطينية فى تصريح صحفى، عن شكرها وتقديرها لوزراء التجارة فى دول مجموعة أغادير (مصر، تونس، المغرب، الأردن)، على موافقتهم لانضمام فلسطين لاتفاقية أغادير، انطلاقاً من رغبتهم فى تطوير التعاون الاقتصادي والتجارى، وتعزيز التكامل الاقتصادى بينهما فى مختلف المجالات مما سيكون لذلك انعكاس إيجابى على الاقتصاد الفلسطينى.

وتهدف اتفاقية أغادير إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول المجموعة من ناحية، وبين دول المجموعة والإتحاد الأوروبى من ناحية أخرى، إضافة إلى زيادة التكامل الاقتصادى بين دول المجموعة (تحديداً التكامل الصناعى) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.

وتتيح اتفاقية أغادير لفلسطين إمكانية استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للصناعة الفلسطينية من دول "أغادير"، ودول الاتحاد الأوروبى، وإجراء عمليات التصنيع اللازمة عليها، وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة الأورومتوسطية معفية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الاستفادة من عدد من البرامج.


>- دول اتفاقية "أغادير" يوقعون على الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول فض النزاعات
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