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صور.. تامر حبيب ضيف إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

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تامر حبيب وإسعاد يوس

تامر حبيب وإسعاد يوس

يحل السيناريست تامر حبيب، ضيفًا على حلقة، غدًا الثلاثاء، من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس على قناة CBC، حيث تدور الحلقة حول الرجال الذين لا تستطيع أي مرأة الحياة مع أيًا منهم.

وخلال الحلقة يتحدث تامر حبيب مع إسعاد يونس عن 10 أنواع من الرجال هم الأسوأ، وهم الرجال أصحاب الخصال السيئة الذي يجد جميع من حولهم صعوبة في التعامل معهم، ومن هذه الشخصيات على سبيل المثال “الرجل البصباص”، “الرجل البخيل”، “الرجل ابن أمه” وغيرها من الأنواع.

كما سيحل الفنان محيى ‘سماعيل ضيف في فقرة أخرى للتحدث في نفس الموضوع، ويحكي عن تجربته الشخصية مع هذه الأنواع من الشخصيات.

 

تامر حبيب وإسعاد يوس

تامر حبيب وإسعاد يوس

تامر حبيب وإسعاد يوس

تامر حبيب وإسعاد يوس

تامر حبيب

تامر حبيب

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