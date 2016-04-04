صور.. وفد من النادي المصري بدبي وبرلمانيين يزور أسوان لدعم السياحة‎

إلتقى اليوم اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، وفد النادي المصري بدبي برئاسة المهندس أحمد ابو عجيله، وبرفقتهم عدد من نواب البرلمان المصري برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل المجلس والنائبة مارجريت عازر والنائب الدكتور محمود حسين والنائب ثروت بخيت.

وأعرب مجدي حجازي، عن خالص سعادته بلقاء أعضاء مجلس النواب وأعضاء النادي المصري بدبي، والذي يعتبر شعور طيب ومبادرة هامة لتنشيط الحركة السياحية بأسوان والاستمتاع بمعالمها التاريخية وأثارها الشامخة وطقسها الجاف المعتدل، وخاصة أن هذه المحافظة العريقة تعتبر من أهم المقاصد السياحية لما تمتلكه من مقومات طيبعية ومناظر خلابة، بجانب تنوع الأنماط السياحية.

وأكد “حجازي”،على أن أسوان مؤهلة لاستضافة السياحة الرياضية، حيث تم منذ أيام افتتاح المحافظ لمهرجان أسوان العربس الثانس للهجن، بجانب تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية الأخرى ومنها استضافة أسوان في يناير الماضي لمعسكر المنتخب المصري وتنظيم مبارياته مع منتخبي ليبيا والأردن، والتي شهدت إقبال جماهيري كبير في جو من الأمن والأمان والطمأنينة والإستقرار.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بدعوة رئيس مجلس إدارة نادي الجالية المصرية بدبي بزيارته وعدد من المحافظين بالمحافظات السياحية ووزيري السياحة والأثار لدبي خلال الفترة القادمة للقاء الجالية المصرية بهدف تنشيط الحركة السياحية بهذه المحافظات والترويج السياحي المطلوب لها.

واستمع المحافظ لمقترحات وآراء أعضاء مجلس النواب وأعضاء النادى للنهوض بقطاع السياحة بمصر بشكل عام وأسوان بشكل خاص، والتي تمثلت في تكاتف كافة الجهود من أجل التسويق الجيد وزيادة كافة أوجه الترويج والدعاية بالشكل الكافي في ظل ما تمتلكه من أثار خالدة.

ومن جانبه قدم أحمد ابو عجيلة الشكر لمحافظ أسوان على حسن الاستقبال وحرصه للقاء أعضاء نادي الجالية المصرية بدبي الذي يضم 110 عضو، حيث قام الأعضاء بتنفيذ مبادرة تم الإعداد لها منذ 3 أشهر لزيارة محافظتي أسوان والأقصر بهدف تنشيط الحركة السياحية بهما، والعمل على نقل الصورة الحقيقية عن مصر وما لمسوه من الأمن والأمان للشعب الإماراتي ولكافة الجاليات التى تقوم بزيارة دبي لتحقيق الترويج والتسويق المطلوب، وجذب المزيد من الوفود السياحية خلال الفترة القادمة.

وأوضح “ابو عجيلة”، بأن أعضاء النادي قاموا من خلال وازع وطني وعلى نفقاتهم الخاصة بتنظيم هذه الزيارة للمعالم السياحية والأثرية بأسوان والأقصر من خلال رحلة خاصة بدأت يوم الخميس الماضي وتنتهي اليوم الإثنين، على أن يقوم الوفد بمغادرة مطار أسوان الدولي مباشرة إلى دولة دبي اليوم الإثنين.

وفي نهاية اللقاء قام اللواء مجدي حجازي بإهداء درع المحافظة للدكتور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والمهندس أحمد ابو عجيلة رئيس النادي المصري، فيما تم إهداء وشاح النادي لمحافظ أسوان، كما قام أعضاء النادي بإلتقاط الصور التذكارية مع المحافظ، وذلك تعبيرًا عن إعتزازهم وتقديرهم له لما لمسوه من حفاوة الاستقبال منه.