أستاذ جهاز هضمى: اللحوم المصنعة وفيروسى C وB أهم مسببات سرطان الكبد

أكد الدكتور عمر هيكل - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى - أن سرطان الكبد يصيب 17 من كل 100 ألف شخص، ويمثل السبب الثانى للوفاة بين الرجال.

وقال الدكتور عمر هيكل لـ"اليوم السابع": "إن نسبة الإصابة بسرطان الكبد زادت فى السنوات الأخيرة بفضل تحسن طرق التشخيص، لافتا إلى أن المشكلة حاليا تكمن فى 65% من حالات الإصابة بسرطان الكبد تظهر فى صورة متأخرة، لعدم وجود وعى كاف بأهمية الاكتشاف المبكر للمرض فى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمى إلى أن دراسات أجريت فى بعض المستشفيات كشفت عن أن مرضى الالتهاب الكبدى سى أو بى هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد وبفطر الأفلاتوكسن، وهى البكتريا التى تنمو على الحبوب والمكسرات المخزنة فى جو رطب.

ونصح الدكتور عمر هيكل بإجراء اختبار موجات فوق صوتية واختبار الألفافيتو بروتين للمصابين بفيروسى سى أو بى، للتأكد من عدم إصابتهم بسرطان الكبد، لأن ذلك يزيد من اكتشاف الحالات فى مراحلها الأولى أى عندما يكون حجم الورم لا يتعدى 5 سم، وذلك بالطبع يزيد نسبة استجابة المريض للعلاج بالأشعة التداخلية بنسبة 35%.

وأشار أستاذ الكبد إلى أن بعض العوامل منفردة أو مجتمعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد منها التعرض بجرعات متكررة للمبيدات الحشرية – من يرشون المبيدات الحشرية فى المزارع - والتدخين والإكثار من الكحوليات وزيادة الوزن ومرضى السكر، وأثبتت الدراسات الأخيرة أن اللحوم المصنعة كاللانشون والسوسيس والهوت دوج تزيد نسبة الإصابة بسرطان الكبد.

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