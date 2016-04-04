إغماءة بسيطة لحمادة طلبة

وصل مكتب النائب العام بلاغا ضد النادي الأهلي من قبل نقابة المهن الرياضية للمطالبة بمنع الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق، من ممارسة مهام عمله وعدم نزول الملعب في المباريات الرسمية للفريق الأحمر.

واستندت نقابة المهن الرياضية في بلاغها على أن الأهلي لم يستخرج تصريح ممارسة مهنة من النقابة للمدير الفني.

إلى جانب عدم سداد مستحقات النقابة منذ عام 2010.

وينص قانون نقابة المهن الرياضية رقم 63 لسنة 2010، على سداد أي نادي 10% من قيمة التعاقد مع المدرب الأجنبي. و5 % من قيمة التعاقد مع المدرب المصري.

وهو ما لم يحدث من جانب مسؤولي الأهلي منذ التعاقد مع المدير الفني السابق جوزيه ومرورا بالأسباني جاريدو والبرتغالي بيسيرو، وأخيرا الهولندي مارتن يول.