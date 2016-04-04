صور.. الإسماعيلي يهزم الزمالك ويعمق الفارق مع الأهلي لـ9 نقاط

تغلب النادي الإسماعيلي في لقائه اليوم مع النادي الزمالك بهدف وحيد في المبارة التي جمعتهم على ستاد تروسبورت في إطار الدور الـ 23 من بطولة الدوري العام.

أحرز هدف الإسماعيلي وهدف المبارة الوحيد اللاعبإيمانويل بناهيني في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول. وبهذا يتعمق جراح الزمالك ويزيد فارق النقاط بينه و بين غريمة التقليدي الأهلي لـ 12 نقطة، ليصعب المهمة أكثر على الزمالك للاحتفاظ باللقب هذا العام.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 40 في مركز وصيف الدوري، بينما الإسماعيلي رصيده من النقاط 37 نقطة.