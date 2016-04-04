9.6 مليون جنيه لإحلال محطة شرب ورصف طريق دائري بالداخلة في الوادي الجديد‎

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، عن قرب الانتهاء من مشروع رصف طريق دائري، وإحلال وتجديد محطة شرب بواحة الداخلة بتكلفة إجمالية 9.6 مليون جنيه.

صرح سيد محمود، رئيس مركز الداخلة، أنه أوشك الانتهاء من رصف الطريق الدائري بموط بطول 5 كم، حيث تم رصف الطبقة الأولي، تمهيدًا لاستكمال باقي أعمال الرصف بإعتمادات 7.2 مليون جنيه، علي أن ينتهي لمشروع خلال يوليو المقبل.

أضاف “محمود” أن المحافظة شرعت خلال الفترة الأخيرة في إنشاء الطرق الدائرية بمراكز المحافظة، لمنع مرور سيارات النقل الثقيل داخل المدن السكنية، في طريقها لمنطقة شرق لعوينات.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا العمل في إحلال و تجديد محطة مياه شرب موط القديمة، والتي تخدم قطاع عريض من أهالي مدينة موط بتكلفة 2.4 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي العمل بالمحطة الأول من مايو القادم.

أكد رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن هذا الإحلال الكلي يعد الأول من نوعه الذي يتم منذ إنشاء المحطة، كما تم البدء في توريد المواسير، لتغطية مصرف مدينة موط بتكلفة إجمالية، تقدر بـ 2.9 مليون جنيه، وذلك باعتماد من هيئة الصرف الزراعي ووزارة الري.