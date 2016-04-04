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نقيب الصحفيين: أُبلغت بإلغاء قرار ضبط وإحضار «البلشى»

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نقيب الصحفيين: أُبلغت بإلغاء قرار ضبط وإحضار «البلشى» نقيب الصحفيين: أُبلغت بإلغاء قرار ضبط وإحضار «البلشى»

يحيى قلاش – أرشيفية

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين ، إن هناك جهة مسئولة أبلغته بإلغاء قرار أمر ضبط و إحضار خالد البلشى رئيس لجنة الحريات، بتهمة سب وقذف الداخلية، وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام، والتظاهر، ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” تدعو لقلب نظام الحكم.

وأضاف قلاش في تصريحات صحفية، أن هناك محاولات تجرى الآن لتسوية الموضوع، موضحا أن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة سيكون فى موعده. كانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار، خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” وتويتر تدعو لقلب نظام الحكم.

يأتى ذلك على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، الذى حمل رقم إدارى 2131 لسنة 2016، وبناء عليه تم إصدار القرار بضبط وإحضار البلشى، كما أمرت النيابة مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ الذى يتعلق بموضوعات نشرت على صفحتيه بـ”فيس بوك وتويتر”. وشملت الدعوى، سيديهات تحوى فيديوهات للبلشى وأيضا “برنت سكرين” من بعض تدويناته وتصريحاته على “فيس بوك” و”تويتر”.

 

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