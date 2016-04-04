واشنطن تتبنى الغارة التى أسفرت عن مقتل المتحدث باسم النصرة

تبنت الولايات المتحدة الاثنين الغارة التى أسفرت عن مقتل أبو فراس السورى، المتحدث باسم جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة فى سوريا، بالإضافة إلى جهاديين اخرين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك أن الجيش الأمريكى شن غارة فى شمال غرب سوريا الاحد أسفرت عن مقتل العديد من الجهاديين.

وأضاف "نعتبر أن المسؤول الكبير فى القاعدة أبو فراس السورى كان يحضر هذا الاجتماع ونعمل لتأكيد مقتله".

وتابع كوك أن أبو فراس السورى "عمل مع أسامة بن لادن وأعضاء مؤسسين أخرين فى القاعدة لتدريب ارهابيين وتنفيذ اعتداءات فى العالم".

وتلقت جبهة النصرة ضربة موجعة بخسارتها فى غارة جوية الأحد عددا من قيادييها على رأسهم المتحدث باسمها أبو فراس السورى.

وقتل السورى ونجله وعشرون جهاديا أخرين فى غارات جوية استهدفت إحداها اجتماعا فى قرية كفرجالس فى ريف إدلب (شمال غرب) الشمالى، وفق ما أفاد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن.