أخبار السعودية اليوم... وزير الخارجية يؤكد على أهمية العلاقة مع الرياض

تداولت أخبار السعودية اليوم عدد من الأخبار الهامة ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم، أكد سامح شكرى أن هناك حالة من التفاعل والتغيير فى منطقة الشرق الأوسط وأن المنطقة حظت بتغيير كبير، موضحا أن المنطقة العربية والشرق الأوسط يشهدان تفاعلات كثيرة.

وأضاف شكرى خلال ندوته فى مجلس الأعمال المصرى الكندى أن مصر بها مكانة مميزة بموقعها منتقدا ما يقال إن مصر استعادت دورها، قائلاً من الأفضل القول مصر مميزة على المستوى الدولى والتميز يحقق علاقة شراكة مع أشقائنا تؤدى لمصالح مشتركة.

وأشار شكرى إلى أن مصر ستظل فى إطار العلاقات مميزة مع الأشقاء، وهو حكم الواقع وعلينا التفاعل معه ومواجهة التحديات بمزيد من الترابط، مؤكدا أن مصر لا تسعى للانقضاض على أحد ولن تسمح بأن ينقض أحد عليها وأنها مع السعودية لهم علاقات مميزة، مشيرا إلى تطور العلاقات المصرية السعودية وزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، داعيا للسعى لنقطة التوازن التى تخدم المصالح المصرية وعدم الاعتداء على المصالح المصرية.

أخبار السعودية اليوم

>وجاء فى أخبار السعودية اليوم أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 17 معتمرًا مصريًا نتيجة حادث تصادم وقع صباح اليوم لحافلة تقل 21 معتمراً بطريق ينبع - مكة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث كلفت القنصلية العامة بجدة فريقا بالتوجه إلى المستشفيات التى تم نقل المصابين إليها للاطمئنان على حالتهم وتقديم يد العون لهم، والتأكد من تمتعهم بالعناية الطبية اللازمة.

وأشار فى بيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين بسيطة ومتوسطة باستثناء حالتين، لافتاً إلى نقل 10 من المصابين إلى مستشفى خليف و4 إلى مستشفى مدينة الملك عبد الله الطبية بجدة، وحالة واحدة إلى المستشفى برابغ، كما تم نقل مصابين اثنين حالتهما خطرة إلى مستشفى الزاهر بمكة المكرمة، بينما نجا 4 أشخاص من الحادث بدون إصابات وعادوا إلى الفنادق التى يسكنون بها.

مباحثات تجارية بين البلدين

>فوَّض مجلس الوزراء السعودى وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصرى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التجارة والصناعة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودى بالعاصمة الرياض، اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس تطورات الأوضاع عربيا وإقليميا ودوليا.

- السعودية تفوض وزير التجارة والصناعة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع مصر

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