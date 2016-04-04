نادر مصطفى «الخليفة المنتظر» لسامح سيف اليزل بمجلس النواب

تستعرض وكالة ona الإجراءات المنتظرة من جانب المجلس بشأن خلو مقعد سامح سيف اليزل، حيث تنص المادة” 25”من قانون الانتخابات، أنه في حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يحل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء بالقائمة الاحتياطية التي قدمتها “في حب مصر” إبان الانتخابات البرلمانية التى أجريت أكتوبر الماضي.

ويشترط أن يعلن البرلمان خلو المقعد بشكل رسمي على أن يشغل خليفة العضو المتوفي أو المستقيل أو المقال مكانه بعد شهرين من خلو المقعد، وتكون مدة عضويته استكمالًا لمدة سلفه.

وبالعودة لكشوف قائمتي “في حب مصر” الأساسية والاحتياطية بقطاع القاهرة الكبرى ووسط وشمال الدلتا التي قدمت للجنة العليا للانتخابات، نجد أن العضو الذي تنطبق عليه الشروط لخلافة اليزل بمجلس النواب، هو نادر مصطفى أحمد صديق، وشهرته “نادر مصطفى” شخصية عامة.

ونادر مصطفى الخليفة المنتظر لليزل بمجلس النواب، شاب يبلغ من العمر 36 عاما ومقيم بالقاهرة، ويشغل نائب رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، الذي أسسه سامح سيف اليزل عقب ثورة 25 يناير.