تقرير في الجول - النني يؤكد تصريحات أوزيل.. ' ضِعف سانشيز ' !

أكدت أرقام محمد النني لاعب وسط أرسنال خلال مباراة واتفورد تصريحات سابقة لزميله ميسوت أوزيل صانع ألعاب الفريق عن أداء النجم المصري.

وواصل النني تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي لأرسنال خلال مواجهة الجولة 31 من الدوري الأنجليزي والتي انتصر فيها المدفعجية برباعية نظيفة.

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خلال هذه المباراة كسر النني الرقم القياسي لهذا الموسم في عدد التمريرات الصحيحة بين كل لاعبي المسابقة والذي حمله زميله سانتي كازورلا من قبل بـ120 تمريرة، ومرر 122 كرة.

وأظهرت احصائيات المباراة أن النني مرر الكرة لأوزيل 36 مرة، أكثر من ضعف عدد ما مرره لأقرب زملائه، فقد لعب الكرة لأليكسيس سانشيز 16 مرة، ولفرانسيس كوكلين العدد نفسه.

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وكان أوزيل قد صرح لمجلة أرسنال الشهر الماضي: "في أغلب الأوقات بالتدريبات يمرر النني لي الكرة لأنه لاعب وسط مدافع وأنا ألعب أمامه".

وأضاف أوزيل "عندما ينضم أي لاعب جديد للفريق فمن المهم أن يجد من يساعده على التأقلم سريعا".

واستمر "حاولت كثيرا أن أخبره أين يتحرك ومتى يمرر، كما شجعته على اللعب بالطريقة التي يحبها".

النني جلس على مقاعد البدلاء في بداية انتقاله للمدفعجية قبل أن يثبت أقدامه في تشكيل أرسنال الأساسي في المباريات الستة الأخيرة.