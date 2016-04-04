8 نصائح لعلاج الإسهال عند الحامل



>الإسهال عند الحامل



>نصائح لعلاج الإسهال للحامل

من الشائع أن تسبب هرمونات الحمل إصابة الحامل بالإمساك، ولكن فى بعض الأحيان تعانى المرأة من الإسهال، ما يجعلها عرضة للكثير من الأعراض غير الصحية خاصة أثناء حملها.>الإسهال أمر مزعج للحامل، لأنه يسبب لها مشكلات خاصة بضعف ترطيب جسمها، وقد يسبب الجفاف إذا ما أهملت علاجه، لذا لابد من علاجه سريعا وعدم الانتظار فى التخلص منه دون استشارة المختص، وإذا شعرت الحامل بليونة شديدة فى البراز وزيادة عدد مرات التبرز، نزوله شبه سائل، أو نزول إفرازات أو دماء معه فيجب الاستشارة فورا لعلاجه، هذا ما أكده الدكتور محمد علاء استشارى النساء والولادة.>ولعلاج الإسهال عند الحامل بشكل سريع عليها اتباع هذه النصائح والتى من أهمها:>- استشارة المختص المتابع للحمل على الفور.>- التوقف عن تناول كل ما يلين البطن، ويسبب الإسهال، كمنتجات الألبان بكثرة، أو الزبادى وغيرها.

- التوقف عن تناول الطعام من خارج المنزل، لإمكانية الإصابة بالنزلات المعوية وزيادة حدة الإسهال.

- يمكنك تقشير التفاح أو عدم تقشيره والاعتماد على تناوله فهو يساعد على إيقاف الإسهال.

>- يمكنك الاعتماد على الجزر النيئ، أو المسلوق أو السوتيه المطهى على البخار فيساعدك كثيرا.

>- ابتعدى عن الطعام الغنى بالدهون واللحوم الملبسة والطعام المحمر.

>- يمكنك تناول البطاطس المسلوقة.

>- قللى استهلاكك للسكريات والسكر بشكل عام حتى لا يزيد من المشكلة.

موضوعات متعلقة..

- اعرف الطريقة.. علشان تحمى نفسك من 7 أمراض اخلط الثوم بالعسل وخد معلقة على الريق

>

- احذر الفراخ اللى بدمها.. مطاعم شهيرة تقدمها وتعرضك لـ4 أنواع من التسم

>