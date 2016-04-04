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خللى بالك منها.. 4 علامات لو ظهرت على جسمك تعنى أنك معرض للجلطات

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خللى بالك منها.. 4 علامات لو ظهرت على جسمك تعنى أنك معرض للجلطات خللى بالك منها.. 4 علامات لو ظهرت على جسمك تعنى أنك معرض للجلطات
عندما تكون بصحة جيدة فهذا يعنى وصول الدم إلى جميع أجزاء جسمك، وهو ما يعنى أيضا سلامة الأوردة، أما فى حالة معاناتك من مشكلة صحية فقد يكون ذلك بسبب الدم وعدم وصول الدم بانسيابية لجميع أجزاء جسمك، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى تجلط الدم.

وحذر تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى"، من الجلطات الدموية غير الطبيعية التى تحدث مثلا فى الساقين نتيجة عوامل كثيرة منها السمنة والتدخين والحمل والسرطان وأمراض الرئة ومشاكل القلب، والتهاب الرئة.

وقال التقرير: "فى بعض الأحيان يمكن أن تساعد الأسباب - وراثية أو عدم الحركة - على تطور تجلط الدم"، موضحا أن الأعراض الدالة على تجلط الدم فى الأوردة العميقة بشكل غير طبيعى تتضمن:

1- الألم


>الشعور بالألم فى معظم حالات تجلط الأوردة العميقة بالساقين كما يصاحبه تورم، ويمكن أن يكون الألم شديدا أو خفيفا، ويزداد أثناء المشى.

2- ظهور لون على الجلد


>المنطقة التى يتجلط فيها الدم تتحول بألوان غير عادية أبرزها اللون الأزرق الفاتح أو غيرها.

3- الحمى


>إذا كان الشخص يعانى من جلطات الأوردة العميقة بشكل منتظم فقد يصاب بالحمى، وهذا يعنى أن مرحلة التجلط متقدمة تتطلب العلاج بشكل سريع.

4- تضخم أو تورم الساقين


>تضخم أو تورم الساقين علامة على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، وتدل على أن المنطقة المتضررة كبيرة، ومن الضرورى استشارة الطبيب على الفور لمعرفة سبب التورم.


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