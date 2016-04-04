3450 طالب بالوادي الجديد يستفيدون من قوافل «الشباب والرياضة» التعليمية المجانية

انتهت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، من تنظيم قافلة تعليمية ودينية مجانية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بمحافظة الوادي الجديد لـ 3450 من طلاب الشهادات العامة للمراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية من مناطق الخارجة والداخلة وباريس والفرافرة والبلاط.

أوضح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن القافلة التعليمية تم تنفيذها في المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة، والمركز الاستكشافي للعلوم للثانوية، ونقابة المعلمين للمرحلة الإعدادية، ومدرسة السلام للابتدائية بالداخلة.

وقال “عشماوي”، إن فعاليات القافلة تضمنت في الجانب التعليمي شرح مواد ومقررات المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية بشعبتيها الأدبية والعلمية ومراجعه ما تم دراسته في المنهج لطلاب الثانوية العامة، والتدريب على كيفية التعامل مع ورقة الامتحان، وتطبيق أفضل الطرق للمذاكرة، وطرق التغلب على مشكلات المذاكرة، علاوة على إجابة الكثير من الاسئلة التي تضع الطلاب في موضع شك من إجابتها إجابة نموذجية.

أضاف يحيي دياب، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الجانب الديني من القافلة اشتمل على تنظيم ندوة دينية تحاور فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الخالق صلاح عطية مع طلاب الخارجة حول صفات طالب العلم المتفوق، بالإضافة إلى شرح بعض المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، ودور العلم في مكافحة الارهاب والإلحاد ونبذ العنف والتطرف والأفكار المتطرفة الهدامة وطرق مواجهتها وكيفية التصدي لها ودور الدولة تجاه الشباب من خلال التعليم والخطاب الديني للقضاء على الإلحاد والإرهاب والتطرف.

أشار “دياب” إلى أن القافلة التعليمية قد حاضر فيها نخبة من أكفأ المدرسين وخبراء التعليم ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري، من بينهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الخالق صلاح عطية- ممثل وزارة الأوقاف، عبد الحميد حمزة – للجغرافيا ، محسن العربي –للغة العربية، محمد عبد الله – للعلوم، سعيد عليوة – للغة العربية، محمد مختار – للغة الإنجليزية، سميح مصطفى – للدراسات الاجتماعية، محمد بسيوني – الفلسفة وعلم النفس، أحمد الزند – للغة الإنجليزية، عجيب عشم – للرياضيات، فتحي راشد – للتاريخ، حسن محرم للأحياء، أحمد رحيم – للرياضيات.