أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - النني يؤكد تصريحات أوزيل.. ' ضِعف سانشيز ' !

Google+ Print
تقرير في الجول - النني يؤكد تصريحات أوزيل.. ' ضِعف سانشيز ' ! تقرير في الجول - النني يؤكد تصريحات أوزيل.. ' ضِعف سانشيز ' !

أكدت أرقام محمد النني لاعب وسط أرسنال خلال مباراة واتفورد تصريحات سابقة لزميله ميسوت أوزيل صانع ألعاب الفريق عن أداء النجم المصري.

وواصل النني تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي لأرسنال خلال مواجهة الجولة 31 من الدوري الأنجليزي والتي انتصر فيها المدفعجية برباعية نظيفة.

بالفيديو - أرسنال ينتقم من واتفورد وينعش آماله في الدوري الإنجليزي بمشاركة النني

خلال هذه المباراة كسر النني الرقم القياسي لهذا الموسم في عدد التمريرات الصحيحة بين كل لاعبي المسابقة والذي حمله زميله سانتي كازورلا من قبل بـ120 تمريرة، ومرر 122 كرة.

وأظهرت احصائيات المباراة أن النني مرر الكرة لأوزيل 36 مرة، أكثر من ضعف عدد ما مرره لأقرب زملائه، فقد لعب الكرة لأليكسيس سانشيز 16 مرة، ولفرانسيس كوكلين العدد نفسه.

إنفوجرافيك في الجول - النني "ماكينة تمريرات" لأرسنال أمام واتفورد.. ناجح بنسبة 96%

وكان أوزيل قد صرح لمجلة أرسنال الشهر الماضي: "في أغلب الأوقات بالتدريبات يمرر النني لي الكرة لأنه لاعب وسط مدافع وأنا ألعب أمامه".

وأضاف أوزيل "عندما ينضم أي لاعب جديد للفريق فمن المهم أن يجد من يساعده على التأقلم سريعا".

واستمر "حاولت كثيرا أن أخبره أين يتحرك ومتى يمرر، كما شجعته على اللعب بالطريقة التي يحبها".

النني جلس على مقاعد البدلاء في بداية انتقاله للمدفعجية قبل أن يثبت أقدامه في تشكيل أرسنال الأساسي في المباريات الستة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»

بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب»