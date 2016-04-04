أمين شرطة يجمع 15 ألف جنيه لسداد دين مسن قبل ترحيله للسجن

فوجئ أمين الشرطة المهدي عبد الستار محمود من قوة تنفيذ أحكام مركز المنصورة وأثناء ترحيله لبعض المساجين برجل مسن يدعى عبده. ش .ا تخطى السبعون عاما وظهرت عليه علامات المرض والحزن فاقترب منه وسأله عن قصته فأجاب بأنه كان ضامنا لعدد من أقاربه الذين تخلوا عنه ورفضوا سداد إيصال الأمانة الذي حرره لأجلهم وإقراضهم المبلغ وعندما انتهت الفترة الزمنية للسداد ألقى القبض عليه وصدر حكم ضده بالسجن ثلاثة أعوام.

وسأله أمين الشرطة عن قيمة المبلغ فأجاب بأنه 15 ألف جنيه، وهنا هدأ أمين الشرطة من روعه قائلا له: “الدنيا لسه بخير وربنا إن شاء الله هيفرج كربك”، ثم قام أمين الشرطة بالتحدث لزملائه ولعدد من الضباط فى مركز المنصورة واتفق معهم على أن يتم استقطاع من راتبه وزملائه ما بين 20 جنيها و50 جنيها ولأن المبلغ المطلوب كبير على رواتبهم فقام الأمين بالتنسيق مع بعض الجهات الشرطية الأخرى المجاورة وحينما عرض عليها مطلبه لاقي قبول الجميع وتمكن من جمع قيمة الدين لذلك الرجل المسن.