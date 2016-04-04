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صور.. محافظ سوهاج يشهد اجتماع مجلس الأمومة والطفولة

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اجتماع الأمومة والطفولة

اجتماع الأمومة والطفولة

 

 استضافت محافظة سوهاج فريق عمل من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ أنشطة برنامج حقوق الأسرة والطفل الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج.

قام الفريق بزيارة ميدانية للتعرف علي بعض الأنشطة المنفذة، ومقابلة بعض المستفيدين من أنشطة البرنامج خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من شهر أبريل الحالي.

وقد إلتقى اليوم المحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة ومسئولي المحافظة ولفيف من مديري مديريات وإدارات “التربية والتعليم، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الثقافة”، وممثلي مجلس المدينة، والمجلس القروي بفريق عمل الاتحاد الأوروبي بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وذلك لبحث أنشطة البرنامج والوقوف على أوجه نجاح البرنامج في تدريب مجموعة المستفيدين من الأطفال الذين تم تدريبهم من خلال البرنامج وعدد السيدات المستفيدات من أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

اجتماع الأمومة والطفولة

اجتماع الأمومة والطفولة

اجتماع الأمومة والطفولة

اجتماع الأمومة والطفولة

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