محافظ مطروح يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول فرع لسلسلة " كارفور" العالمية

وقع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جون لوك مدير شركة مجمعات ماجد الفطيم "كافور"، لإقامة فرع لسلسلة "كافور" العالمية، بمدينة مرسى مطروح.

وقال مسئولو مجمعات الفطيم، إنه من المقرر إقامة المجمع على مساحة 8 آلاف متر مسطح صالة انتظار للسيارات، يتسع لـ500 سيارة وتخصيص 6 آلاف متر للمبيعات و1500 متر للجزارة واللحوم.

> وأكد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، أهمية إقامة المشروع لتحقيق التنمية، التى تسعى المحافظة لتحقيقها مع منع الاحتكار بالأسواق، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد من نتاج المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد بالمحافظة خلال شهر أكتوبر الماضى، وسلط الضوء على جذب المستثمرين للمحافظة، مما ساهم فى موافقة الشركة على إقامة سلسلة "كارفور" لأول مرة فى إحدى المحافظات الحدودية.

وأضاف محافظ مطروح، بأنه سيتم وضع حجر الأساس خلال شهر مايو المقبل على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 4 أشهر من تاريخ وضع حجر الأساس، كما سيتم التنسيق مع الشركة لتقليل مدة الإنشاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع فى إقامة أية مشروعات من شأنها تحقيق التنمية المنشودة ودفع عجلة التنمية.

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