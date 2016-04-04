4 أطعمة تحمى الكلى من السموم والسرطان



>1- الكرنب

2- الفلفل الأحمر



>3- القرنبيط



>4- البصل



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اتباع نظام غذائى متوازن عامل أساسى فى الحفاظ على جميع أجهزة الجسم وبقائه أكثر حيوية طوال اليوم، ولأن الكلى أحد الأجهزة المهمة فى الجسم كشف الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا بعض الأطعمة التى تحافظ على سلامة الكلى وتشمل:>الكرنب يحتوى على المواد الكيميائية النباتية التى تساعد على كسر الجذور الحرة فى الجسم، ما يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوى الكرنب على فيتامينى ك وج والألياف وفيتامين ب6 وحمض الفوليك، الذى يحافظ على سلامة الكلى بشكل صحى.>الفلفل الأحمر يحافظ على صحة الكلى، لاحتوائه على البوتاسيوم والليكوبين الذى يوفر الحماية ضد أنواع مختلفة من السرطانات.>القرنبيط مصدر غنى بفيتامين ج وحامض الفوليك والألياف، وبعض المركبات التى تقاوم السموم داخل الجسم.>يحتوى البصل على مركبات الفلافونويد التى تمنع تحلل المواد الدهنية بالجسم، كما يحتوى على المواد المضادة للأكسدة التى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ويحتوى كذلك على البوتاسيوم المفيد جدا لصحة الكلى.