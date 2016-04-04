العلاج بهرمون التيستوستيرون يقلل إصابة المسنين بأمراض القلب بنسبة 80%

كشفت دراسة علمية حديثة - أشرف عليه باحثون من معهد المركز الطبى “Intermountain” للقلب فى مدينة سولت ليك عاصمة ولاية يوتا الأمريكية - أن العلاج بواسطة هرمون التستوستيرون يقلل فرص الإصابة بمرض الشريان التاجى والقلب والأوعية الدموية، بما فى ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية والموت بالنسبة للمسنين.

وأظهرت الدراسة - التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع العلمى “Science Daily” الأمريكى - أن المرضى الذين تلقوا هرمون تستوستيرون كجزء من العلاج أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 80%.

ووجد طبيب القلب برنت موهلستين، مدير أبحاث القلب والأوعية الدموية فى معهد “Intermountain” الطبى، أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 58 و78 عاما، ويعانون من مرض الشريان التاجى الحاد، وأخذوا جرعات مختلفة من هرمون التستوستيرون إما عن طريق الحقن أو الدهان، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتعدى 81%. وأوضح الباحثون أن أمراض القلب هى المسبب الأول للوفاة بجميع أنحاء العالم، لذلك يجب الحفاظ على الوزن المثالى وخفض الوزن.

- أستاذ قلب: آلام الصدر قد تكون مؤشرا لقصور الشرايين التاجية

>

- إلحقه قبل فوات الأوان.. 4 طرق لإنقاذ مريض الجلطة أو الأزمة القلبية

>