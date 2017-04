هؤلاء هم الفائزون في حفل جوائز ACM

أقيمت الدورة الـ 50 لحفل Annual Academy of Country Music Awards المعروف بـ ACM Awards على مسرح MGM Grand في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وحصل النجم كريس ستيبلتون Chris Stapleton على نصيب الأسد في الحفل، الذي قدمه هذا العام Luke Bryan و Dierks Bentley.

فقد نال جائزة أفضل مطرب وجائزة صاحب أفضل ألبوم عن مجموعته الغنائية " Traveller"، كما حاز جائزة صاحب أفضل أغنية عن "Nobody to Blame".

أما جيسون ألديان Jason Aldean فقد حصل على جائزة أفضل أداء صوتي لهذا العام، فيما نالت ميراندا لامبرت Miranda Lambert جائزة أفضل مغنية لهذا العام.

وحصلت كيلسي باليريني Kelsea Ballerini على جائزة أفضل مغنية من الجيل الجديد، ونال توماس ريت Thomas Rhett جائزة أفضل أداء منفرد بأغنية (Die a Happy Man)، وحصلت فلوريدا جورجيا Florida Georgia على جائزة أفضل ثنائي غنائي، بينما حصل فريق "Little Big Town"على أفضل أداء جماعي لهذا العام.

يُذكر أن Miranda Lambert قدّمت عرضاً مميزاً أثناء الحفل، إذ أدّت أغنية (تاش) مع Keith Urban و Billy Gibbons من فريق "ZZ Top"، إضافة إلى Sam Hunt و Kenny Chesney والنجم Nick Jonas.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"