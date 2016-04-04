التصريح الأول لـ رجاء الجداوي بعد وفاة زوجها

ظهرت الفنانة القديرة رجاء الجداوي مؤخراً في كواليس تصوير مسلسل "الأسطورة"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، في صورٍ أظهرت حزنها على زوجها، الذي توفي منذ حوالى 3 أسابيع؛ وهذا هو العمل الأول منذ الحادثة.

وفي أول تصريح لـ رجاء الجداوي عن محاولتها تجاوز أزمتها النفسية، أكّدت لـ"سيدتي نت" أنها تحاول أن تتجاوز أحزانها أمام الكاميرا، مشدّدة على أنّ جرح وفاة زوجها كان كبير جداً، لأنه كان رفيق حياتها، وقبل أن يكون زوجها هو أبوها وشقيقها وسندها في الحياة.

ولفتت النجمة إلى أنها كانت قد اتفقت على تصوير مسلسل "الأسطورة" قبل وفاة زوجها، مشيرة إلى أن لا ذنب لأيٍّ من القائمين على العمل في تعطيله باعتذارها، لأنها تحترمهم جميعاً.

ووصفت الجداوي الفنان محمد رمضان بأنه مثل ابنها، وتتمنى له مستقبلاً جيداً، لأنه موهوب، ولديه حلم يسعى بكلّ جهده لتحقيقه.

مسلسل "الأسطورة" للمخرج محمد سامي من المفترض أن يعرض ضمن الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل.

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