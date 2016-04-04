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رامي عياش... ابني أضاف لحياتي رونقاً خاصاً

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الثلاثاء 05-04-2016 14:04

في تصريح خاص لـ «سيدتي نت» قال الفنان رامي عياش إن ابنه آرام أضاف لحياته رونقاً خاصاً، ولكنه مازال هو وزوجته بمرحلة الترقب، فالأمر جديد عليهم، وعن من يشبه آرام إن كان له أو لوالدته، قال: مازال الأمر باكراً على تحديد الشبه، كما نفى رامي أن تكون هناك أغانٍ خاصة في العمل الدرامي الذي يقوم ببطولته «ساهر الليل»، وقال أنا لن أغني إلا أغنية الشارة، والعمل لا يوجد فيه أغانٍ، وعن الفرق بين الدراما والسينما رأى أن الدراما أصعب بكثير، وهناك تفاصيل أخرى ستتابعونها عبر لقاء حصري على موقع سيدتي نت قريباً.

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سيدتي