بالصور: زينة قلبها مات وقامت بتوليد شقيقتها

عندما نشرت الفنانة زينة صورتها بملابس التمريض ظن الجميع أنها تقوم ببروفات مشهد جديد من مسلسلها"أزمة نسب" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2016، ولكنها أكدت أن الصورة من الواقع وليست تمثيل، وأنها دخلت غرفة العمليات للمشاركة في توليد شقيقتها التي رزقت بابنة جميلة.

زينة علقت على الصورة قائلة: "تمت بحمد الله بنوته قمر ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله وانا اللي ولدتها، طول عمري بخاف من شكل الحقنه بس خلاص قلبي مات".

أضافت: "ده الأمهات دوول والله بيتعبوا تعب ،علشان كده ربنا كرمهم ، ميرسي لدعواتكم الحلوة، وتلقت على الفور المئات من التعليقات المطالبة بالإفراج عن صور توأمها عز وزين الدين، مع صورة البنوتة الجميلة، خاصة وأن زينة ضمن التعليقات أكدت أن المولودة الجديدة "قمر" وتشبه جدتها، وقالت: ماما أحلي واحدة فينا".