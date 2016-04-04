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سلاف فواخرجي تتضامن مع المصابين بالتوحد

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الإثنين 04-04-2016 19:59

بمناسبة اليوم العالمي للتوحد (2 نيسان/ إبريل من كل عام) ، زارت فواخرجي سلافالنجمة السورية "جمعية التوحد بمسقط رأسها محافظة اللاذقية السورية "، والتقت الشباب والأطفال الذين ترعاهم الجمعية.

وأتت زيارة فواخرجي بالتزامن مع إقامة معرضٍ للمنتوجات اليدوية في حديقة متحف اللاذقية الوطني، كنتاج مشروع تأهيل، تم تنفيذه بالتعاون مع "بطركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس" و" المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين".

وأعربت النجمة السوريّة عن سعادتها بنتائج المشروع الهادف إلى تعزيز قدرة مَن ترعاهم الجمعية بالاعتماد على الذات، والإنتاج، والكسب.

يشار إلى أنّ إدارة "جمعية التوحد باللاذقية" انتخبت سلاف فواخرجي رئيسة فخرية للجمعية، باعتبارها إحدى الشخصيّات الرئيسية الداعمة لها منذ التأسيس.

 

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