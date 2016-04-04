وزارة التضامن والقطاع الخاص يطلقان مبادرة «معًا لصحة أبنائنا»

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، برتوكول تعاون مع شركة نستلة مصر، وذلك في إطار مبادرة “معًا لصحة أبنائنا” التي تهدف إلى مساعدة أولياء الأمور في بناء عادات غذائية سليمة وأسلوب حياة أفضل للأطفال، وذلك منذ بدء الحمل وحتى بلوغهم 12 عامًا من خلال توفيرأساليب وبرامج مبتكرة تؤثرعلى سلوكهم اليومي بشكل إيجابي.

وقعت البروتوكول غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وياسر عبدالملك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة مصر، في احتفالية شارك فيها المركز القومي للبحوث وشركتي سانوفي و”ايه.بي .بي”.

وأكدت “والي” أن مشكلة سوء تغذية الأطفال في مصرتسببت فى زيادة معدلات السمنة وفقر الدم وقصر القامة والسكري ونقص الفيتامينات مصدر قلق رئيسي في المجتمع.

وأشارت “والي” إلى أن إطلاق مبادرة “معًا لصحة أبنائنا” تهدف للتغلب على هذه المعدلات المتزايدة من سوء التغذية للأطفال ورفع وعي أولياء الأمور بأهمية الإعتناء بصحة أبنائهم، مشددة على ضرورة بذل الكثير من الجهود المشتركة مع القطاع الخاص من أجل المساهمة في بناء أطفال أصحاء وتوفير أساليب و برامج مبتكرة لتغييرسلوكهم اليومي بشكل إيجابي.

وأضافت “والي” أن دعم الوزارة لمبادرة “معًا لصحة أبنائنا” ضمن مبادرات عديدة تشرف الوزارة على تنفيذها من خلال إتاحة قاعدة البيانات وتدريب الأخصائيين الإجتماعيين بالجمعيات الأهلية للقيام بدورها في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تغيير السلوك، وتقديم الإرشادات للأمهات والأطفال للمساعدة على تنشئة جيل صالح وسليم صحيًا قادرعلى المشاركة في بناء المجتمع .

يذكر أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن إنتشار مرض السمنة عالميًا قد تضاعف منذ عام 1980. ومن المتوقع إذا استمرت هذه المعدلات العالمية في التزايد أن يرتفع عدد الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات ويعانون من السمنة المفرطة عالميًا إلى 70 مليون مع حلول عام 2025، مقارنة بـ 42 مليون طفل يعانون من السمنة في 2013.