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البابا تواضروس: مصر تتعرض لحملة أكاذيب كبيرة وهى الوحيدة الواقفة بالمنطقة

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البابا تواضروس: مصر تتعرض لحملة أكاذيب كبيرة وهى الوحيدة الواقفة بالمنطقة البابا تواضروس: مصر تتعرض لحملة أكاذيب كبيرة وهى الوحيدة الواقفة بالمنطقة
أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن تتعرض لحملة أكاذيب كبيرة وهى الوحيدة الواقفة فى المنطقة العربية.

وأضاف البابا خلال عظته: "هناك مثل يقول فى كل زمن تستطيع أن تشترى الذئب بثمن بخس، وأعرف أن كل كلمة سيحاسب عليها الإنسان أمام الله".

وتابع: "تتحولوا لوكالات أنباء ولا تروجوا الأكاذيب"، مؤكدًا أن علماء الاجتماع قالوا فى وقت سابق، إن الإنسان كان يتحكم فى أجهزة الكمبيوتر بينما يتحكم الكمبيوتر فى الإنسان حاليًا، وأصبح الإنسان واقعًا تحت ضغوط آنية وصار هناك إدمان إلكترونى واضطرب العالم كالرياح العاتية.

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مصر 365

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